DON DU SANG Salle des Fêtes Bletterans

DON DU SANG

Salle des Fêtes 1 Rue Louis le Grand Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 16:00:00

fin : 2026-01-22 19:30:00

Date(s) :

2026-01-22

Collecte de sang organisée par l’Établissement Français

du Sang

– ÊTRE âgé de 18 à 70 ans révolus

– Apporter sa carte d’identité

– Collation fournie .

Salle des Fêtes 1 Rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté jacques.renaud2@wanadoo.fr

