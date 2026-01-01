DON DU SANG Salle des Fêtes Bletterans
DON DU SANG Salle des Fêtes Bletterans jeudi 22 janvier 2026.
Salle des Fêtes 1 Rue Louis le Grand Bletterans Jura
Gratuit
Début : 2026-01-22 16:00:00
fin : 2026-01-22 19:30:00
2026-01-22
Collecte de sang organisée par l’Établissement Français
du Sang
– ÊTRE âgé de 18 à 70 ans révolus
– Apporter sa carte d’identité
– Collation fournie .
Salle des Fêtes 1 Rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté jacques.renaud2@wanadoo.fr
