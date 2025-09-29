DON DU SANG Salle des Fêtes Bletterans
DON DU SANG Salle des Fêtes Bletterans jeudi 26 mars 2026.
Salle des Fêtes 1 Rue Louis le Grand Bletterans Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2026-03-26 16:00:00
fin : 2026-03-26 19:30:00
2026-03-26
Collecte de sang organisée par l’EFS
– Être âgé( e) de 18 à 70 ANS RÉVOLUS
– Apporter sa carte d’identité
– Collation fournie .
Salle des Fêtes 1 Rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 55 83 99 jacques.renaud2@wanadoo.fr
