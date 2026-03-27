Don du sang Salle des FETES Bletterans
Don du sang Salle des FETES Bletterans jeudi 19 novembre 2026.
Don du sang
Salle des FETES 1 Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 16:00:00
fin : 2026-11-19 16:30:00
Date(s) :
2026-11-19
Collecte de sang par l’Établissement Français du Sang 18‑70 ans, >50 kg, carte d’identité à apporter. Collation offerte. .
Salle des FETES 1 Rue Louis-le-Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 81 55 83 99
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English : Don du sang
L’événement Don du sang Bletterans a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme JurAbsolu
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