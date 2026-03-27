Don du sang Salle des FETES Bletterans

Don du sang

Salle des FETES 1 Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 16:00:00

fin : 2026-11-19 16:30:00

Date(s) :

2026-11-19

Collecte de sang par l’Établissement Français du Sang 18‑70 ans, >50 kg, carte d’identité à apporter. Collation offerte. .

Salle des FETES 1 Rue Louis-le-Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 81 55 83 99

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English : Don du sang

L’événement Don du sang Bletterans a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme JurAbsolu