Don du sang Boisset

Don du sang Boisset mardi 7 avril 2026.

Don du sang

Salle des fêtes Boisset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 09:30:00
fin : 2026-04-07 12:00:00

Date(s) :
2026-04-07

Don du sang à Boisset
  .

Salle des fêtes Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 32 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Blood donation in Boisset

L’événement Don du sang Boisset a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron