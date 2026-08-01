Don du sang Maison des Associations Boucau
vendredi 21 août 2026 · Maison des Associations · Boucau
Informations pratiques
Boucau
Don du sang
Maison des Associations 4 Rue Pierre Lacouture Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Une collecte de sang se déroulera les jeudi 20 et vendredi 21 août, de 15h à 19h, à la Maison des Associations (rue Lacouture).
Vous pouvez choisir votre créneau horaire sur le site dondesang.efs.sante.fr .
Maison des Associations 4 Rue Pierre Lacouture Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Don du sang
L’événement Don du sang Boucau a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Boucau (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché Plateau sportif Boucau 8 août 2026
- Marché Plateau sportif Boucau 15 août 2026
- Don du sang Maison des Associations Boucau 20 août 2026
- FOIRE NOCTURNE Boucau 21 août 2026
- Marché Plateau sportif Boucau 22 août 2026