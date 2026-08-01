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AGENDA · Boucau

Don du sang Maison des Associations Boucau

vendredi 21 août 2026 · Maison des Associations · Boucau

Don du sang Maison des Associations Boucau

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Maison des Associations
Adresse
4 Rue Pierre Lacouture
Ville
64340 Boucau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Boucau

Don du sang

Maison des Associations 4 Rue Pierre Lacouture Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Une collecte de sang se déroulera les jeudi 20 et vendredi 21 août, de 15h à 19h, à la Maison des Associations (rue Lacouture).

Vous pouvez choisir votre créneau horaire sur le site dondesang.efs.sante.fr   .

Maison des Associations 4 Rue Pierre Lacouture Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79 

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English : Don du sang

L’événement Don du sang Boucau a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque

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