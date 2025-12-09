Don du sang Bourcefranc Salle du Sémaphore Bourcefranc-le-Chapus

Don du sang Bourcefranc Salle du Sémaphore Bourcefranc-le-Chapus mardi 9 décembre 2025.

Don du sang Bourcefranc

Salle du Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 08:00:00

fin : 2025-12-09 13:00:00

Date(s) :

2025-12-09

Donnez votre sang, sauvez des vies !

.

Salle du Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Blood donation Bourcefranc

Give blood, save lives!

German : Blutspende Bourcefranc

Blut spenden, Leben retten!

Italiano :

Donate sangue e salvate vite umane!

Espanol : Donación de sangre Bourcefranc

Done sangre y salve vidas

L’événement Don du sang Bourcefranc Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes