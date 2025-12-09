Don du sang Bourcefranc Salle du Sémaphore Bourcefranc-le-Chapus
Don du sang Bourcefranc Salle du Sémaphore Bourcefranc-le-Chapus mardi 9 décembre 2025.
Don du sang Bourcefranc
Salle du Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Début : 2025-12-09 08:00:00
fin : 2025-12-09 13:00:00
2025-12-09
Donnez votre sang, sauvez des vies !
English : Blood donation Bourcefranc
Give blood, save lives!
German : Blutspende Bourcefranc
Blut spenden, Leben retten!
Italiano :
Donate sangue e salvate vite umane!
Espanol : Donación de sangre Bourcefranc
Done sangre y salve vidas
