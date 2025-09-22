Don du sang Salle des fêtes Broons

Don du sang Salle des fêtes Broons lundi 22 septembre 2025.

Don du sang

Salle des fêtes 7 rue de Plumaugat Broons Côtes-d'Armor

Début : 2025-09-22 14:15:00

fin : 2025-09-22 18:45:00

2025-09-22

Don du sang à la salle des fêtes

Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter.

Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation. .

Salle des fêtes 7 rue de Plumaugat Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne

