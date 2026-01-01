Don du sang Salle des fêtes Broons
Don du sang Salle des fêtes Broons lundi 26 janvier 2026.
Don du sang
Salle des fêtes 7 rue de Plumaugat Broons Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-26 14:15:00
fin : 2026-01-26 18:45:00
Date(s) :
2026-01-26
Don du sang à la salle des fêtes
Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter.
Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation. .
Salle des fêtes 7 rue de Plumaugat Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Don du sang Broons a été mis à jour le 2025-11-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme