Don du sang Salle des fêtes Broons

Don du sang

Salle des fêtes 7 rue de Plumaugat Broons Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-26 14:15:00

fin : 2026-01-26 18:45:00

Date(s) :

2026-01-26

Don du sang à la salle des fêtes

Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter.

Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation. .

