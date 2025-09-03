Don du sang Carhaix-Plouguer

Don du sang Carhaix-Plouguer mercredi 3 septembre 2025.

Don du sang

Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03 09:00:00

fin : 2025-09-04 13:00:00

Date(s) :

2025-09-03

Don du sang avec la participation de l’association pour le don de sang bénévole.

Prenez rendez-vous en ligne ou par téléphone. On compte sur vous ! .

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 23 22 53 97

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Don du sang Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-08-21 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée