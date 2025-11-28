Don du sang Carhaix-Plouguer

Don du sang

KARAEZ PARK Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2026-02-11 09:00:00

fin : 2026-02-12 13:00:00

2026-02-11

Don du sang avec la participation de l’association pour le don de sang bénévole.

KARAEZ PARK Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

