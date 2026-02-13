Don du sang Salle du Ménec Carnac

Don du sang

Salle du Ménec Chemin du Nilestrec Carnac Morbihan

Cet été, donnez votre sang, mais pas à n’importe qui.

Prochaine collecte CARNAC SALLE DU MENEC Jeudi 19 mars

Les collectes de sang se déroulent sur rendez-vous.

Voici le lien de cette collecte https://efs.link/9Uv7g .

