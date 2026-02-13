Don du sang Salle du Ménec Carnac
Don du sang Salle du Ménec Carnac jeudi 19 mars 2026.
Salle du Ménec Chemin du Nilestrec Carnac Morbihan
Début : 2026-03-19 14:45:00
fin : 2026-03-19 18:45:00
2026-03-19
Cet été, donnez votre sang, mais pas à n’importe qui.
Prochaine collecte CARNAC SALLE DU MENEC Jeudi 19 mars
Les collectes de sang se déroulent sur rendez-vous.
Voici le lien de cette collecte https://efs.link/9Uv7g .
Salle du Ménec Chemin du Nilestrec Carnac 56340 Morbihan Bretagne
