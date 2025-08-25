Don du Sang Salle du Grand Bleu Carry-le-Rouet
Don du Sang Salle du Grand Bleu Carry-le-Rouet lundi 25 août 2025.
Don du Sang
Lundi 25 août 2025 de 15h à 19h30. Salle du Grand Bleu Plage Du Rouet Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-08-25 15:00:00
fin : 2025-08-25 19:30:00
Date(s) :
2025-08-25
Sans engagement, libre, ponctuel, le don de sang change la vie d’un million de personnes en France chaque année une femme qui accouche, une personne victime d’un accident, un malade atteint de cancer. Chacun de vos dons compte, donnez maintenant.
.
Salle du Grand Bleu Plage Du Rouet Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 25 25
English :
Without commitment, free, punctual, blood donation changes the lives of a million people in France every year: a woman giving birth, a person who has suffered an accident, a cancer patient. Every donation counts, so donate now.
German :
Die Blutspende ist unverbindlich, frei und pünktlich und verändert jedes Jahr das Leben von einer Million Menschen in Frankreich: einer Frau bei der Geburt, einem Unfallopfer, einem Krebspatienten. Jede Ihrer Spenden zählt, spenden Sie jetzt.
Italiano :
La donazione di sangue è gratuita, volontaria e una tantum, e cambia la vita di un milione di persone in Francia ogni anno: una donna che partorisce, una persona che ha avuto un incidente, un malato di cancro. Ogni donazione è importante, quindi dona ora.
Espanol :
La donación de sangre es gratuita, voluntaria y puntual, y cada año cambia la vida de un millón de personas en Francia: una mujer que da a luz, alguien que ha sufrido un accidente, un enfermo de cáncer. Cada donación cuenta, así que done ahora.
L’événement Don du Sang Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet