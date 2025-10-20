Don du Sang Salle du Grand Bleu Carry-le-Rouet

Don du Sang Salle du Grand Bleu Carry-le-Rouet lundi 20 octobre 2025.

Don du Sang

Lundi 20 octobre 2025 de 15h à 19h30. Salle du Grand Bleu Plage Du Rouet Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-20 15:00:00

fin : 2025-10-20 19:30:00

2025-10-20

30% des dons de sang servent à traiter des cancers. En octobre, c’est le moment d’agir. Le traitement de cancers peut nécessiter des transfusions régulières, notamment pour pallier les effets de la chimiothérapie.

La lutte contre le cancer passe par la mobilisation de toutes et tous pour le don de sang. .

Salle du Grand Bleu Plage Du Rouet Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36

English :

30% of blood donations are used to treat cancer. October is the time to act. Cancer treatment may require regular transfusions, particularly to counteract the effects of chemotherapy.

German :

30 % der Blutspenden werden zur Behandlung von Krebs eingesetzt. Im Oktober ist es an der Zeit zu handeln. Bei der Krebsbehandlung können regelmäßige Bluttransfusionen erforderlich sein, insbesondere um den Auswirkungen der Chemotherapie entgegenzuwirken.

Italiano :

il 30% delle donazioni di sangue viene utilizzato per curare il cancro. Ottobre è il momento di agire. Il trattamento del cancro può richiedere trasfusioni regolari, soprattutto per compensare gli effetti della chemioterapia.

Espanol :

el 30% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento del cáncer. Octubre es el momento de actuar. El tratamiento del cáncer puede requerir transfusiones periódicas, sobre todo para contrarrestar los efectos de la quimioterapia.

