Don du sang Casteljaloux
Don du sang Casteljaloux lundi 15 décembre 2025.
Don du sang
Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-15
fin : 2025-12-15
Date(s) :
2025-12-15
Don du sang .
Salle de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Don du sang
German : Don du sang
Italiano :
Espanol : Don du sang
L’événement Don du sang Casteljaloux a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Coteaux et Landes de Gascogne