Don du sang Caulnes
Don du sang Caulnes jeudi 22 janvier 2026.
Don du sang
Salle des fêtes Caulnes Côtes-d'Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 14:30:00
fin : 2026-01-22 18:30:00
Date(s) :
2026-01-22
Don du sang à la salle des fêtes.
Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n'hésitez pas à vous présenter.
Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation.
Salle des fêtes Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne
