Don du sang Caulnes

Don du sang

Salle des fêtes Caulnes Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-22 14:30:00

fin : 2026-01-22 18:30:00

2026-01-22

Don du sang à la salle des fêtes.

Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter.

Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation. .

Salle des fêtes Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne

