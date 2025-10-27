DON DU SANG Salle des fêtes Chanac

Salle des fêtes Quartier la Vignogue Chanac Lozère

Début : 2025-10-27 15:00:00

fin : 2025-10-27 19:00:00

2025-10-27

Donner son sang est un acte de générosité pour les malades qui en ont besoin ou tout simplement la recherche médicale. N’hésitez pas et aller à la rencontre des soignants qui se déplacent sur les lieux de collecte pour en savoir plus. Rendez-vous à la salle des fêtes du village de 15h à 19h.

Salle des fêtes Quartier la Vignogue Chanac 48230 Lozère Occitanie

English :

Donating blood is an act of generosity for patients in need, or simply for medical research. Don’t hesitate to go and meet the caregivers who visit the blood drives to find out more. See you at the village hall from 3pm to 7pm.

German :

Blutspenden ist ein Akt der Großzügigkeit für kranke Menschen, die auf Blut angewiesen sind, oder einfach für die medizinische Forschung. Zögern Sie nicht und treffen Sie sich mit den Pflegern, die an den Orten der Blutspendeaktionen unterwegs sind, um mehr zu erfahren. Treffpunkt ist der Festsaal des Dorfes von 15:00 bis 19:00 Uhr.

Italiano :

Donare il sangue è un atto di generosità per i pazienti che ne hanno bisogno o semplicemente per la ricerca medica. Non esitate a incontrare gli assistenti che visitano i centri di donazione del sangue per saperne di più. Recatevi presso la sala del villaggio dalle 15.00 alle 19.00.

Espanol :

Donar sangre es un acto de generosidad para los pacientes que lo necesitan o simplemente para la investigación médica. No dudes en ir a conocer a los cuidadores que visitan los centros de donación de sangre para obtener más información. Acuda a la sala de fiestas del pueblo de 15:00 a 19:00 horas.

