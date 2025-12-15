DON DU SANG Salle Camille Pagé Châtellerault

DON DU SANG Salle Camille Pagé Châtellerault jeudi 18 décembre 2025.

Salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé – Châtellerault Vienne

Le Jeudi 18 Décembre de 15 h à 19 h
Salle Camille Pagé de Châtellerault.
Pour y participer, prendre Rendez-vous sur
dondesang.efs.sante.fr ou [https://efs.link/jguAk](https://efs.link/jguAk) .
Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et être bien hydraté.
Avoir plus de 18 ans.
Merci de votre aide.   .

