DON DU SANG Salle Camille Pagé Châtellerault

Le Jeudi 18 Décembre de 15 h à 19 h

Salle Camille Pagé de Châtellerault.

Pour y participer, prendre Rendez-vous sur

dondesang.efs.sante.fr ou [https://efs.link/jguAk](https://efs.link/jguAk) .

Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et être bien hydraté.

Avoir plus de 18 ans.

Merci de votre aide. .

Salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

