DON DU SANG Salle Camille Pagé Châtellerault

Salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé – Châtellerault Vienne
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18
2025-12-18
Le Jeudi 18 Décembre de 15 h à 19 h
Salle Camille Pagé de Châtellerault.
Pour y participer, prendre Rendez-vous sur
dondesang.efs.sante.fr ou [https://efs.link/jguAk](https://efs.link/jguAk) .
Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et être bien hydraté.
Avoir plus de 18 ans.
Merci de votre aide. .
Salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
