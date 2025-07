Don du sang Pôle culturel Clermont-en-Argonne

Don du sang Pôle culturel Clermont-en-Argonne vendredi 18 juillet 2025.

Don du sang

Pôle culturel 11 rue des Déportés Clermont-en-Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-18 16:00:00

fin : 2025-07-18 19:30:00

Date(s) :

2025-07-18

L’établissement Français du Sang Grand Est, en partenariat avec l »Association des Donneurs de Sang Bénévoles organise une collecte de sang.Adultes

0 .

Pôle culturel 11 rue des Déportés Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est +33 3 29 87 41 15

English :

The Etablissement Français du Sang Grand Est, in partnership with the Association des Donneurs de Sang Bénévoles, is organizing a blood drive.

German :

Die Etablissement Français du Sang Grand Est organisiert in Zusammenarbeit mit der Association des Donneurs de Sang Bénévoles (Vereinigung der ehrenamtlichen Blutspender) eine Blutspendeaktion.

Italiano :

L’Etablissement Français du Sang Grand Est, in collaborazione con l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles, organizza una raccolta di sangue.

Espanol :

El Etablissement Français du Sang Grand Est, en colaboración con la Association des Donneurs de Sang Bénévoles, organiza una campaña de donación de sangre.

L’événement Don du sang Clermont-en-Argonne a été mis à jour le 2025-07-02 par OT DU PAYS D’ARGONNE