Don du sang Pôle culturel Clermont-en-Argonne
Don du sang Pôle culturel Clermont-en-Argonne vendredi 24 avril 2026.
Don du sang
Pôle culturel 11 rue des Déportés Clermont-en-Argonne Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 16:00:00
fin : 2026-04-24 19:30:00
Date(s) :
2026-04-24
L’établissement Français du Sang Grand Est, en partenariat avec l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles organise une collecte de sang.Adultes
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Pôle culturel 11 rue des Déportés Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est +33 3 29 87 41 15
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English :
The Etablissement Français du Sang Grand Est, in partnership with the Association des Donneurs de Sang Bénévoles, is organizing a blood drive.
L’événement Don du sang Clermont-en-Argonne a été mis à jour le 2026-03-22 par OT DU PAYS D’ARGONNE