Don du sang Pôle culturel Clermont-en-Argonne

Don du sang

Pôle culturel 11 rue des Déportés Clermont-en-Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 16:00:00

fin : 2026-04-24 19:30:00

Date(s) :

2026-04-24

L’établissement Français du Sang Grand Est, en partenariat avec l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles organise une collecte de sang.Adultes

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Pôle culturel 11 rue des Déportés Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est +33 3 29 87 41 15

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English :

The Etablissement Français du Sang Grand Est, in partnership with the Association des Donneurs de Sang Bénévoles, is organizing a blood drive.

L’événement Don du sang Clermont-en-Argonne a été mis à jour le 2026-03-22 par OT DU PAYS D’ARGONNE