Don du sang Cora Cafétéria du Carrefour Bethoncourt
Don du sang Cora Cafétéria du Carrefour Bethoncourt mardi 19 mai 2026.
Don du sang Cora
Cafétéria du Carrefour 2 Rte Bethoncourt Cd 136 Bis Bethoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 15:30:00
fin : 2026-11-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-19 2026-07-21 2026-09-15 2026-11-10 2027-01-05
Venez participer à la cause du Don du sang à Montbéliard !
Dans la Cafétéria du Carrefour , 2 Rte Bethoncourt Cd 136 Bis
25200 Montbéliard
Donneurs avec rendez-vous prioritaires, donneurs sans rendez-vous accueillis en fonction de l’affluence sur la collecte. .
Cafétéria du Carrefour 2 Rte Bethoncourt Cd 136 Bis Bethoncourt 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Don du sang Cora
L’événement Don du sang Cora Bethoncourt a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD