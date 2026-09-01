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AGENDA · Bethoncourt

Don du sang Cora Cafétéria du Carrefour Bethoncourt

mardi 15 septembre 2026 · Cafétéria du Carrefour · Bethoncourt

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Cafétéria du Carrefour
Adresse
2 Rte Bethoncourt Cd 136 Bis
Ville
25200 Bethoncourt
Département
Doubs
Tarif

Bethoncourt

Don du sang Cora

Cafétéria du Carrefour 2 Rte Bethoncourt Cd 136 Bis Bethoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 15:30:00
fin : 2026-11-10 19:00:00

Date(s) :
2026-09-15 2026-11-10 2027-01-05

Venez participer à la cause du Don du sang à Montbéliard !

Dans la Cafétéria du Carrefour , 2 Rte Bethoncourt Cd 136 Bis
25200 Montbéliard

Donneurs avec rendez-vous prioritaires, donneurs sans rendez-vous accueillis en fonction de l’affluence sur la collecte.   .

Cafétéria du Carrefour 2 Rte Bethoncourt Cd 136 Bis Bethoncourt 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Don du sang Cora

L’événement Don du sang Cora Bethoncourt a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD