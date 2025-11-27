Don du sang Salle Polyvalente Craponne-sur-Arzon
Don du sang Salle Polyvalente Craponne-sur-Arzon jeudi 27 novembre 2025.
Don du sang
Salle Polyvalente Route du Stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 09:00:00
fin : 2025-11-27 12:15:00
Date(s) :
2025-11-27
Venez donner votre sang.
RDV à prendre sur dondesang.efs.sante.fr
.
Salle Polyvalente Route du Stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes montagne-danielle@orange.fr
English :
Come and give your blood.
Make an appointment at dondesang.efs.sante.fr
German :
Kommen Sie und spenden Sie Blut.
Terminvereinbarung unter dondesang.efs.sante.fr
Italiano :
Venite a donare il vostro sangue.
Fissate un appuntamento su dondesang.efs.sante.fr
Espanol :
Venga a donar su sangre.
Pide cita en dondesang.efs.sante.fr
L’événement Don du sang Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay