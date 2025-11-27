Don du sang Salle Polyvalente Craponne-sur-Arzon

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Don du sang

Salle Polyvalente Route du Stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2025-11-27 09:00:00
fin : 2025-11-27 12:15:00

2025-11-27

Venez donner votre sang.
RDV à prendre sur dondesang.efs.sante.fr
Salle Polyvalente Route du Stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   montagne-danielle@orange.fr

English :

Come and give your blood.
Make an appointment at dondesang.efs.sante.fr

German :

Kommen Sie und spenden Sie Blut.
Terminvereinbarung unter dondesang.efs.sante.fr

Italiano :

Venite a donare il vostro sangue.
Fissate un appuntamento su dondesang.efs.sante.fr

Espanol :

Venga a donar su sangre.
Pide cita en dondesang.efs.sante.fr

L’événement Don du sang Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay