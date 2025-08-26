Don du sang Dambach-la-Ville
Don du sang Dambach-la-Ville mardi 26 août 2025.
Don du sang
Place du Marché Dambach-la-Ville Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-08-26 17:00:00
fin : 2025-08-26 20:00:00
Date(s) :
2025-08-26
Don du sang
L’Etablissement Français du Sang a pour mission de collecter le sang nécessaire aux soins hospitaliers des malades et blessés. Un appel est lancé à toute personne de bonne volonté âgées de 18 à 65 ans. 0 .
Place du Marché Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 78 88 55 jlmirb67@gmail.com
English :
Blood donation
German :
Blut spenden
Italiano :
Donazione di sangue
Espanol :
Donación de sangre
L’événement Don du sang Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de tourisme du pays de Barr