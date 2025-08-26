Don du sang Dambach-la-Ville

Don du sang Dambach-la-Ville mardi 26 août 2025.

Don du sang

Place du Marché Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-26 17:00:00

fin : 2025-08-26 20:00:00

Date(s) :

2025-08-26

Don du sang

L’Etablissement Français du Sang a pour mission de collecter le sang nécessaire aux soins hospitaliers des malades et blessés. Un appel est lancé à toute personne de bonne volonté âgées de 18 à 65 ans. 0 .

Place du Marché Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 78 88 55 jlmirb67@gmail.com

English :

Blood donation

German :

Blut spenden

Italiano :

Donazione di sangue

Espanol :

Donación de sangre

L’événement Don du sang Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de tourisme du pays de Barr