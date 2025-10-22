Don du Sang Salle de la Délivrance Dieuze

Don du Sang

Salle de la Délivrance 15 Les Salines Royales Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-09 09:00:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-06-04 2026-08-12 2026-10-14 2026-12-09

Organisation de collectes de sang, tenues de stands de sensibilisation pour le don du sang et produits dérivés.

Mise en place chaque mois de navettes de donneurs de plasma et plaquettes pour se rendre sur la maison du don à Nancy .Tout public

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Salle de la Délivrance 15 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07

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English :

Organization of blood drives, awareness-raising stands for blood donation and by-products.

Monthly shuttles for plasma and platelet donors to the Nancy donation center.

L’événement Don du Sang Dieuze a été mis à jour le 2026-03-18 par OT DU PAYS SAULNOIS