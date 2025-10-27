Don du sang Salle du Clos Gastel Dinan

Don du sang Salle du Clos Gastel Dinan lundi 27 octobre 2025.

Don du sang

Salle du Clos Gastel 20 rue du Guinefort Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-27 12:00:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

2025-10-27 2025-10-29

Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter.

Les besoins sont quotidiens, 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France. Chaque don de sang peut sauver trois vies, et votre structure peut jouer un rôle essentiel en encourageant vos employés à participer à cet acte généreux.

Merci pour votre participation.

Rendez vous en ligne .

Salle du Clos Gastel 20 rue du Guinefort Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

