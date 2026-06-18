Don du sang Salle du Clos Gastel Dinan
Don du sang Salle du Clos Gastel Dinan lundi 3 août 2026.
Dinan
Don du sang
Salle du Clos Gastel 20 rue du Guinefort Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:15:00
fin : 2026-08-04 18:45:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-05
Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter.
Les besoins sont quotidiens, 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France. Chaque don de sang peut sauver trois vies, et votre structure peut jouer un rôle essentiel en encourageant vos employés à participer à cet acte généreux.
Merci pour votre participation.
Rendez vous en ligne .
Salle du Clos Gastel 20 rue du Guinefort Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Don du sang Dinan a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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