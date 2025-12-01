Don du sang COSEC Dinard

Don du sang

COSEC 29 rue Gouyon Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 13:30:00

fin : 2025-12-23 18:00:00

Date(s) :

2025-12-23

L’établissement Français du Sang organise une collecte de sang qui se déroulera au COSEC à Dinard.

Donner son sang est un geste simple et solidaire qui ne dure que 45 minutes, dont 10 minutes pour le prélèvement. Chaque année ce don permet de soigner 1 million de malades, 10 000 dons sont donc nécessaires chaque jour !

Pour donner son sang

Être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg

Ne pas venir à jeun

Bien s’hydrater

Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don

Prise de rendez-vous en ligne sur le site de l’Etablissement Français du Sang ou au 02 23 22 53 97 .

COSEC 29 rue Gouyon Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 54 42 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Don du sang Dinard a été mis à jour le 2025-10-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme