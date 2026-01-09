Don du sang COSEC Dinard
Don du sang COSEC Dinard mardi 17 février 2026.
COSEC 29 rue Gouyon Matignon Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-17 13:30:00
fin : 2026-02-17 18:00:00
2026-02-17
L’établissement Français du Sang organise une collecte de sang qui se déroulera au COSEC à Dinard.
Donner son sang est un geste simple et solidaire qui ne dure que 45 minutes, dont 10 minutes pour le prélèvement. Chaque année ce don permet de soigner 1 million de malades, 10 000 dons sont donc nécessaires chaque jour !
Pour donner son sang
Être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg
Ne pas venir à jeun
Bien s’hydrater
Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don
Prise de rendez-vous en ligne sur le site de l’Etablissement Français du Sang ou au 02 23 22 53 97 .
COSEC 29 rue Gouyon Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 54 42 22
L’événement Don du sang Dinard a été mis à jour le 2026-01-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme