AGENDA · Édon
Don du sang Édon
mercredi 9 septembre 2026 · Édon
Informations pratiques
Édon
Don du sang
La Maison du village Édon Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 16:30:00
fin : 2026-09-09 19:30:00
Date(s) :
2026-09-09
.
La Maison du village Édon 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Don du sang Édon a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme du Sud Charente
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