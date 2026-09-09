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AGENDA · Édon

Don du sang Édon

mercredi 9 septembre 2026 · Édon

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
La Maison du village
Ville
16320 Édon
Département
Charente
Tarif

Édon

Don du sang

La Maison du village Édon Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 16:30:00
fin : 2026-09-09 19:30:00

Date(s) :
2026-09-09

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La Maison du village Édon 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement Don du sang Édon a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme du Sud Charente

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