Informations pratiques

Édon

Don du sang

La Maison du village Édon Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 16:30:00

fin : 2026-09-09 19:30:00

Date(s) :

2026-09-09

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La Maison du village Édon 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Don du sang Édon a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme du Sud Charente