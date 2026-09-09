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Don du sang • EFS Association des donneurs de sang bénévoles de Cusset Espace Chambon Cusset

mardi 13 octobre 2026 · Espace Chambon · Cusset

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Espace Chambon
Adresse
2 rue du Faubourg du Chambon
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif

Cusset

Don du sang • EFS – Association des donneurs de sang bénévoles de Cusset

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 15:00:00
fin : 2026-10-13 19:00:00

Date(s) :
2026-10-13 2026-12-01

Sans engagement, libre, ponctuel, le don de sang change la vie d’un million de personnes en France chaque année : une femme qui accouche, une personne victime d’un accident, un malade atteint de cancer. Chacun de vos dons compte, donnez maintenant.
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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 84 07 51 

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English :

With no strings attached, voluntary, and on an as-needed basis, blood donation changes the lives of one million people in France every year: a woman giving birth, an accident victim, or a cancer patient. Every donation you make counts—donate now.

L’événement Don du sang • EFS – Association des donneurs de sang bénévoles de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-09-09 par Vichy Destinations

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