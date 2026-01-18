Don du sang (EFS) au Château Kirwan

Margaux-Cantenac Gironde

Le Château Kirwan accueille la collecte du don du sang le lundi 9 février 2026 de 15h00 à 19h00.

Cette collecte aura lieu pour la première fois dans un château du Médoc.

C’est donc une très belle opportunité pour les donneurs de venir découvrir ce lieu et de faire une bonne action. .

