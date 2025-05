Don du Sang • EFS Auvergne-Rhône-Alpes – Rue du Faubourg du Chambon Cusset, 10 juin 2025 15:00, Cusset.

Allier

Don du Sang • EFS Auvergne-Rhône-Alpes Rue du Faubourg du Chambon Espace Chambon Cusset Allier

Début : 2025-06-10 15:00:00

fin : 2025-06-11 19:00:00

2025-06-10

2025-07-29

L’Etablissement Français du Sang Auvergne-Rhône-Alpes, vous invite a donner votre sang ! Chaque année en France, 500 000 personnes bénéficient d’une transfusion sanguine… Chaque jour, ce sont 10 000 dons qui sont nécessaires…. Alors donnez votre sang !

Rue du Faubourg du Chambon Espace Chambon

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 84 07 51

English :

The Etablissement Français du Sang ? Auvergne-Rhône-Alpes, invites you to give blood! Every year in France, 500,000 people benefit from a blood transfusion? Every day, 10,000 donations are needed? So give your blood!

German :

Das Etablissement Français du Sang ? Auvergne-Rhône-Alpes, lädt Sie ein, Blut zu spenden! Jedes Jahr benötigen in Frankreich 500.000 Menschen eine Bluttransfusion? Jeden Tag werden 10.000 Blutspenden benötigt? Also spenden Sie Blut!

Italiano :

L’Etablissement Français du Sang? Auvergne-Rhône-Alpes, vi invita a donare il sangue! Ogni anno in Francia 500.000 persone ricevono una trasfusione di sangue? Ogni giorno sono necessarie 10.000 donazioni? Quindi donate il vostro sangue!

Espanol :

El Etablissement Français du Sang ? Auvergne-Rhône-Alpes, ¡le invita a donar sangre! Cada año en Francia, 500.000 personas reciben una transfusión de sangre? Cada día se necesitan 10.000 donaciones? ¡Dona sangre!

