Don du Sang • EFS Auvergne-Rhône-Alpes Rue du Faubourg du Chambon Cusset
Don du Sang • EFS Auvergne-Rhône-Alpes Rue du Faubourg du Chambon Cusset mardi 17 février 2026.
Don du Sang • EFS Auvergne-Rhône-Alpes
Rue du Faubourg du Chambon Espace Chambon Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 01:50:00
fin : 2026-03-24 19:00:00
Date(s) :
2026-02-17 2026-03-24
L’Etablissement Français du Sang Auvergne-Rhône-Alpes, vous invite a donner votre sang ! Chaque année en France, 500 000 personnes bénéficient d’une transfusion sanguine… Chaque jour, ce sont 10 000 dons qui sont nécessaires…. Alors donnez votre sang !
.
Rue du Faubourg du Chambon Espace Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 77 98 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Etablissement Français du Sang ? Auvergne-Rhône-Alpes, invites you to give blood! Every year in France, 500,000 people benefit from a blood transfusion? Every day, 10,000 donations are needed? So give your blood!
L’événement Don du Sang • EFS Auvergne-Rhône-Alpes Cusset a été mis à jour le 2026-01-21 par Vichy Destinations