Don du Sang • EFS Auvergne-Rhône-Alpes

Rue du Faubourg du Chambon Espace Chambon Cusset Allier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 01:50:00

fin : 2026-03-24 19:00:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-03-24

L’Etablissement Français du Sang Auvergne-Rhône-Alpes, vous invite a donner votre sang ! Chaque année en France, 500 000 personnes bénéficient d’une transfusion sanguine… Chaque jour, ce sont 10 000 dons qui sont nécessaires…. Alors donnez votre sang !

.

Rue du Faubourg du Chambon Espace Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 77 98 78

English :

The Etablissement Français du Sang ? Auvergne-Rhône-Alpes, invites you to give blood! Every year in France, 500,000 people benefit from a blood transfusion? Every day, 10,000 donations are needed? So give your blood!

