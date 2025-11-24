DON DU SANG EFS SALLE CLAUDE NOUGARO Revel

DON DU SANG EFS

Que cela soit à Revel ou ailleurs, donner son sang est un acte irremplaçable !

L’Établissement Français du Sang organise une collecte sur trois jours à la salle Claude Nougaro:

Lundi 24 novembre, Mardi 25 novembre, Mercredi 26 novembre.

Privilégiez la prise de rendez-vous en ligne sur collecte de Revel (mis en ligne 15 jours avant la collecte).

Pour pouvoir donner son sang, il faut

– Peser au minimum 50 kg

– Être âgé de 18 à 70 ans

– Un déroulé simple

Vous remplissez un questionnaire.

Un docteur vous prend la tension.

Vous vous installez tranquillement pendant le prélèvement qui dure une dizaine de minutes.

Après le prélèvement, vous prenez une collation obligatoire pendant quinze minutes avant de pouvoir rentrer chez vous. .

SALLE CLAUDE NOUGARO 2 rue du Padouvenc de Castres Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie

English :

Whether in Revel or elsewhere, giving blood is an irreplaceable act!

German :

Ob in Revel oder anderswo: Blut spenden ist unersetzlich!

Italiano :

A Revel o altrove, donare il sangue è un atto insostituibile!

Espanol :

Ya sea en Revel o en cualquier otro lugar, ¡donar sangre es un acto insustituible!

