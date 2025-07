DON DU SANG EFS ABBAYE ECOLE DE SOREZE Sorèze

DON DU SANG EFS ABBAYE ECOLE DE SOREZE Sorèze lundi 21 juillet 2025.

DON DU SANG EFS

ABBAYE ECOLE DE SOREZE 1 Rue Saint-Martin Sorèze Tarn

Début : 2025-07-21 14:00:00

fin : 2025-07-21 18:00:00

2025-07-21

Pour la Saint-Valentin ayez du cœur, donnez votre sang !

Don du sang à l’Abbaye école de Sorèze le lundi 21 juillet 2025 de 14h à 18h / Principales conditions être en bonne santé, âgé entre 18 et 70 ans, peser plus de 50kg et ne pas avoir été transfusé / Il est recommandé de ne pas venir a jeun. .

English :

This Valentine’s Day, donate your blood!

German :

Für den Valentinstag haben Sie ein Herz, spenden Sie Blut!

Italiano :

Questo San Valentino, donate il sangue!

Espanol :

Este San Valentín, ¡dona sangre!

