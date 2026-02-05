Don du sang

rue JG Abry Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-06 16:30:00

fin : 2026-03-06 20:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Et si sauver des vies devenait votre super-pouvoir du jour ? En donnant votre sang, vous faites un geste utile, rapide… et en plus, un bon petit encas vous attend à la fin ! Faire le bien n’a jamais été aussi simple (et aussi sympa) !

Et si vous deveniez héros le temps d’un don ? En quelques minutes, vous pouvez sauver des vies et repartir le cœur léger ! Donner son sang, c’est simple, utile… et ça fait du bien à tout le monde ! 0 .

rue JG Abry Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 66 75 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if saving lives became your superpower for the day? By donating blood, you’re doing something useful, fast? and what’s more, there’s a nice little snack waiting for you at the end! Doing good has never been so easy (and so much fun)!

L’événement Don du sang Erstein a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme du Grand Ried