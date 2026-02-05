Don du sang Erstein
Don du sang Erstein vendredi 6 mars 2026.
rue JG Abry Erstein Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-03-06 16:30:00
fin : 2026-03-06 20:00:00
2026-03-06
Et si sauver des vies devenait votre super-pouvoir du jour ? En donnant votre sang, vous faites un geste utile, rapide… et en plus, un bon petit encas vous attend à la fin ! Faire le bien n’a jamais été aussi simple (et aussi sympa) !
Et si vous deveniez héros le temps d’un don ? En quelques minutes, vous pouvez sauver des vies et repartir le cœur léger ! Donner son sang, c’est simple, utile… et ça fait du bien à tout le monde ! 0 .
rue JG Abry Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 66 75 11
What if saving lives became your superpower for the day? By donating blood, you’re doing something useful, fast? and what’s more, there’s a nice little snack waiting for you at the end! Doing good has never been so easy (and so much fun)!
