Don du sang — Espace de la Vallée, Sautron Espace de la Vallée Sautron

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 15:30 – 19:30

Gratuit : non Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité. Adulte, Etudiant

Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS). Horaires d’ouverture- après-midi : 15h30 – 19h30 Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place. Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.

Espace de la Vallée Sautron 44880

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/



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