Don du sang, Espace Jacques Brel, Saint-Médard-en-Jalles
Don du sang Vendredi 6 mars, 15h00 Espace Jacques Brel Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-06T15:00:00+01:00 – 2026-03-06T19:00:00+01:00
Prenez un peu de votre temps pour donner votre sang de 15h à 19h.
Le don de sang se fait uniquement par rendez-vous (en ligne).
Informations pratiques
Pour pouvoir donner votre sang, vous devez :
- avoir entre 18 et 70 ans (jusqu’à 65 ans pour un premier don)
- peser au moins 50 kg
- vous sentir en forme le jour J et avoir mangé suffisamment, être hydratés ! (L’équipe EFS vérifie votre éligibilité sur place.)
- Collation offerte après le don
Espace Jacques Brel avenue Descartes 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine
Sauvez des vies en donnant votre sang
Ville de Saint-Médard-en-Jalles