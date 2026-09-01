Don du sang Fessenheim-le-Bas
lundi 21 septembre 2026 · Fessenheim-le-Bas
Informations pratiques
Fessenheim-le-Bas
Don du sang
Fessenheim-le-Bas Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-21 17:00:00
fin : 2026-09-21 20:00:00
Date(s) :
2026-09-21
Collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang
Collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang (EFS) et suivie d’une collation offerte à chaque donneur et servie par l’Amicale. .
Fessenheim-le-Bas 67117 Bas-Rhin Grand Est
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English :
Collection organized by the Etablissement Français du Sang
L’événement Don du sang Fessenheim-le-Bas a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg