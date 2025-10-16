Don du sang Fréhel

Don du sang Fréhel jeudi 16 octobre 2025.

Don du sang

Salle des fêtes Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 14:15:00

fin : 2025-10-16 18:45:00

Date(s) :

2025-10-16

Don du sang à la salle des fêtes.

Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter.

Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation. .

Salle des fêtes Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Don du sang Fréhel a été mis à jour le 2025-08-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme