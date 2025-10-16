Don du sang Fréhel
Don du sang Fréhel jeudi 16 octobre 2025.
Don du sang
Salle des fêtes Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 14:15:00
fin : 2025-10-16 18:45:00
Date(s) :
2025-10-16
Don du sang à la salle des fêtes.
Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter.
Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation. .
Salle des fêtes Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Don du sang Fréhel a été mis à jour le 2025-08-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme