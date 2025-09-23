Don du Sang chemin de Masse Fuveau

Don du Sang chemin de Masse Fuveau mardi 23 septembre 2025.

Don du Sang

Mardi 23 septembre 2025 de 10h30 à 12h et de 13h à 16h.

Mardi 28 octobre 2025 de 15h à 19h30. chemin de Masse Gymnase du collège Font d’Aurumy Fuveau Bouches-du-Rhône

Rejoignez le mouvement qui sauve des vies !

Le niveau des réserves de sang de la France est historiquement bas. Nous devons absolument retrouver un niveau de stocks suffisant ; pour cela, nous avons besoin de vous !Adultes

Pensez à réserver votre créneau . Venez nombreux!

Vous pouvez venir seul(e) ou accompagné(e) d’autres donneurs. Comme vous, ils devront prendre rdv. Plus de donneurs, plus de vies sauvées.

Nous avons hâte de vous retrouver ! .

chemin de Masse Gymnase du collège Font d’Aurumy Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join the movement that saves lives!

France’s blood supply is at an all-time low. We absolutely must restore sufficient stocks; for this, we need you!

German :

Schließen Sie sich der lebensrettenden Bewegung an!

Die Blutreserven Frankreichs sind auf einem historischen Tiefstand. Wir müssen unbedingt wieder ausreichende Vorräte anlegen; dafür brauchen wir Ihre Hilfe!

Italiano :

Unitevi al movimento che salva le vite!

Le riserve di sangue della Francia sono ai minimi storici. Dobbiamo ripristinare il livello delle riserve di sangue e per farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto!

Espanol :

¡Únase al movimiento que salva vidas!

Las reservas de sangre de Francia están bajo mínimos. Necesitamos restablecer el nivel de reservas de sangre, ¡y para ello necesitamos tu ayuda!

L’événement Don du Sang Fuveau a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de Fuveau