Don du sang Gannat
Don du sang Gannat jeudi 21 août 2025.
Don du sang
1 Avenue de la République Gannat Allier
Début : Jeudi 2025-08-21 15:00:00
fin : 2025-08-21 19:00:00
2025-08-21
Privilégier la prise de rdv sur le site internet.
1 Avenue de la République Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Give priority to booking appointments via the website.
German :
Bevorzugen Sie die Terminvereinbarung über die Website.
Italiano :
Dare priorità agli appuntamenti tramite il sito web.
Espanol :
Dé prioridad a la concertación de citas a través del sitio web.
