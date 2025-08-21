Don du sang Gannat

Don du sang Gannat jeudi 21 août 2025.

1 Avenue de la République Gannat Allier

Début : Jeudi 2025-08-21 15:00:00

fin : 2025-08-21 19:00:00

2025-08-21

Privilégier la prise de rdv sur le site internet.

1 Avenue de la République Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Give priority to booking appointments via the website.

German :

Bevorzugen Sie die Terminvereinbarung über die Website.

Italiano :

Dare priorità agli appuntamenti tramite il sito web.

Espanol :

Dé prioridad a la concertación de citas a través del sitio web.

L’événement Don du sang Gannat a été mis à jour le 2025-08-10 par Office de tourisme Val de Sioule