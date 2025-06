Don du sang gastronome – Palais des Congrès Valence 14 juin 2025 09:00

Drôme

Don du sang gastronome Palais des Congrès 16 Avenue Georges Clémenceau Valence Drôme

Début : 2025-06-14 09:00:00

fin : 2025-06-14 15:00:00

2025-06-14

Cette collecte de sang est organisée en partenariat avec l’Amicale pour le don de sang bénévole de Valence et Agglomération et la Table Ronde Française Club de Valence en lien avec les chefs étoilés.

Palais des Congrès 16 Avenue Georges Clémenceau

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40

English :

This blood drive is organized in partnership with the Amicale pour le don de sang bénévole de Valence et Agglomération and the Table Ronde Française Club de Valence, in association with Michelin-starred chefs.

German :

Diese Blutspendeaktion wird in Partnerschaft mit der Amicale pour le don de sang bénévole de Valence et Agglomération und dem Table Ronde Française Club de Valence in Verbindung mit den Sterneköchen organisiert.

Italiano :

Questa raccolta di sangue è organizzata in collaborazione con l’Amicale pour le don de sang bénévole de Valence et Agglomération e il Table Ronde Française Club de Valence in associazione con chef stellati.

Espanol :

Esta campaña de donación de sangre se organiza en colaboración con la Amicale pour le don de sang bénévole de Valence et Agglomération y el Table Ronde Française Club de Valence en asociación con chefs galardonados con estrellas Michelin.

