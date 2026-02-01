Don du sang Gerstheim

Don du sang

Début : Vendredi 2026-02-27 17:00:00

fin : 2026-02-27 20:00:00

2026-02-27

En partenariat avec l’EFS, des collectes sont régulièrement organisées à Gerstheim (3 à 5 fois/an) promotion du don du sang, organisation de collations après les collectes de sang.

Une baisse des dons est constatée chaque années. Un appel à tous les donneurs potentiels est lancé. Si vous vous sentez en forme, que vous êtes en bonne santé et que vous avez entre 18 ans et jusqu’à la veille de votre 71ème anniversaire, venez donner votre sang et aidez à sauver des vies, mais n’oubliez pas d’apporter une pièce d’identité avec photo ! .

17 rue du Général de Gaulle Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 30 20

