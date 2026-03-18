Don du sang

83 rue du Général de Gaulle Geudertheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

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83 rue du Général de Gaulle Geudertheim 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 99 40

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English :

L’événement Don du sang Geudertheim a été mis à jour le 2026-03-13 par Communauté de communes de la Basse-Zorn