Don du sang Geudertheim
Don du sang Geudertheim mardi 7 avril 2026.
Don du sang
83 rue du Général de Gaulle Geudertheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
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83 rue du Général de Gaulle Geudertheim 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 99 40
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English :
L’événement Don du sang Geudertheim a été mis à jour le 2026-03-13 par Communauté de communes de la Basse-Zorn