Don du sang Gymnase Victor Hugo Gymnase Victor Hugo ( LA CHIFFOGNE ) Montbéliard

Don du sang Gymnase Victor Hugo

Gymnase Victor Hugo ( LA CHIFFOGNE ) 1 Rue boileau Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 09:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16 2026-07-10 2026-07-11 2026-09-04 2026-09-05 2026-11-06 2026-11-07

Venez participer à la cause du Don du sang à Montbéliard Au Gymnase Victor Hugo LA CHIFFOGNE , 1 rue Boileau MONTBÉLIARD.

Donneurs avec rendez-vous prioritaires, donneurs sans rendez-vous accueillis en fonction de l’affluence sur la collecte. .

Gymnase Victor Hugo ( LA CHIFFOGNE ) 1 Rue boileau Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Don du sang Gymnase Victor Hugo

L’événement Don du sang Gymnase Victor Hugo Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD