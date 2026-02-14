Don du sang, Hôtel Ibis, Alès
Don du sang, Hôtel Ibis, Alès lundi 23 février 2026.
Don du sang 23 février et 30 mars Hôtel Ibis Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-23T13:30:00+01:00 – 2026-02-23T18:00:00+01:00
Fin : 2026-03-30T13:30:00+02:00 – 2026-03-30T18:00:00+02:00
Et si en 2026, LA bonne résolution était de donner son sang ?
Le don de sang est un geste simple et généreux que seulement 4% de la population effectue chaque année.
La mobilisation de chacun est essentielle pour répondre aux 1 250 dons de sang nécessaires, chaque semaine, dans le Gard et l’Hérault. Nous sommes tous concernés !
- Pour donner votre sang, munissez-vous d’une pièce d’identité avec photo. Avoir entre 18 à 70 ans, peser 50 kilos et se sentir en bonne santé.
Hôtel Ibis 18 rue Edgar Quinet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Ensemble, sauvons des vies…