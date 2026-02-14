Don du sang, Hôtel Ibis, Alès

Don du sang 23 février et 30 mars Hôtel Ibis Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T13:30:00+01:00 – 2026-02-23T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-30T13:30:00+02:00 – 2026-03-30T18:00:00+02:00

Et si en 2026, LA bonne résolution était de donner son sang ?

Le don de sang est un geste simple et généreux que seulement 4% de la population effectue chaque année.

La mobilisation de chacun est essentielle pour répondre aux 1 250 dons de sang nécessaires, chaque semaine, dans le Gard et l’Hérault. Nous sommes tous concernés !

Pour donner votre sang, munissez-vous d’une pièce d’identité avec photo. Avoir entre 18 à 70 ans, peser 50 kilos et se sentir en bonne santé.

Hôtel Ibis 18 rue Edgar Quinet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/153155/sang/27-01-2026 »}]

Ensemble, sauvons des vies…