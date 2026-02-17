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Don du sang — Imt Atlantique – Espace Manifestation, Nantes Imt Atlantique – Espace Manifestation Nantes

vendredi 16 octobre 2026 · Imt Atlantique - Espace Manifestation · Nantes

Don du sang — Imt Atlantique – Espace Manifestation, Nantes Imt Atlantique – Espace Manifestation Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
12:00
Lieu
Imt Atlantique - Espace Manifestation
Adresse
4 Rue Alfred Kastler 44300 Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d'une pièce d'identité.

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 12:00 – 15:30
Gratuit : non Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité. Adulte, Etudiant 

Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS). Horaires d’ouverture- matin : 12h – 15h30 Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place. Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.

Imt Atlantique – Espace Manifestation Nantes 44300
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/


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