Don du sang — Imt Atlantique – Espace Manifestation, Nantes Imt Atlantique – Espace Manifestation Nantes
vendredi 16 octobre 2026 · Imt Atlantique - Espace Manifestation · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 12:00 – 15:30
Gratuit : non Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité. Adulte, Etudiant
Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS). Horaires d’ouverture- matin : 12h – 15h30 Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place. Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.
Imt Atlantique – Espace Manifestation Nantes 44300
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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