Don du sang Place Champollion Istres

Vendredi 12 septembre 2025 de 15h à 19h30. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône
Don du sang.
Collecte organisée par l’Amicale pour le don du Sang. .
Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 16 10
English :
Blood donation.
German :
Blutspende.
Italiano :
Donazione di sangue.
Espanol :
Donación de sangre.
