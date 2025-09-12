Don du sang Place Champollion Istres

Don du sang Place Champollion Istres vendredi 12 septembre 2025.

Don du sang

Vendredi 12 septembre 2025 de 15h à 19h30. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-12 15:00:00

fin : 2025-09-12 19:30:00

2025-09-12

Collecte organisée par l’Amicale pour le don du Sang. .

Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 16 10

English :

Blood donation.

German :

Blutspende.

Italiano :

Donazione di sangue.

Espanol :

Donación de sangre.

