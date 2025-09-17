Don du sang Joué-lès-Tours

Don du sang Joué-lès-Tours mercredi 17 septembre 2025.

Don du sang

2 Rue du Clos Neuf Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2025-09-17 15:30:00

fin : 2025-09-17 19:30:00

2025-09-17

Prenez rendez-vous pour donner votre sang, votre plasma ou vos plaquettes partout en France. Rejoignez-nous, devenez donneurs !

2 Rue du Clos Neuf Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Make an appointment to donate blood, plasma or platelets anywhere in France. Join us, become a donor!

German :

Vereinbaren Sie einen Termin, um überall in Frankreich Blut, Plasma oder Blutplättchen zu spenden. Schließen Sie sich uns an, werden Sie Spender!

Italiano :

Prendete un appuntamento per donare sangue, plasma o piastrine ovunque in Francia. Unisciti a noi, diventa donatore!

Espanol :

Concierte una cita para donar sangre, plasma o plaquetas en cualquier lugar de Francia. Únase a nosotros, ¡hágase donante!

L’événement Don du sang Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-09-06 par ADT 37