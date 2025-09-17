Don du sang Joué-lès-Tours
Don du sang Joué-lès-Tours mercredi 17 septembre 2025.
Don du sang
2 Rue du Clos Neuf Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Début : Mercredi 2025-09-17 15:30:00
fin : 2025-09-17 19:30:00
2025-09-17
Prenez rendez-vous pour donner votre sang, votre plasma ou vos plaquettes partout en France. Rejoignez-nous, devenez donneurs !
2 Rue du Clos Neuf Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Make an appointment to donate blood, plasma or platelets anywhere in France. Join us, become a donor!
German :
Vereinbaren Sie einen Termin, um überall in Frankreich Blut, Plasma oder Blutplättchen zu spenden. Schließen Sie sich uns an, werden Sie Spender!
Italiano :
Prendete un appuntamento per donare sangue, plasma o piastrine ovunque in Francia. Unisciti a noi, diventa donatore!
Espanol :
Concierte una cita para donar sangre, plasma o plaquetas en cualquier lugar de Francia. Únase a nosotros, ¡hágase donante!
L’événement Don du sang Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-09-06 par ADT 37